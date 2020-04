Recco: prorogata la chiusura dei siti a rischio covid

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Carlo Gandolfo ha firmato una nuova ordinanza che, per contenere il contagio da Covid-19, proroga fino alle ore 24 del 13 aprile il divieto di presenza e di spostamento delle persone nei seguenti luoghi:

– tutta la linea di costa, dell’arenile, delle spiagge, delle scogliere e dei moli, dalla spiaggia dei Genovesi alla spiaggia di Mulinetti:

– le Vie Romagneno, San Francesco, Lungomare Marinai d’Italia, Belvedere Tenco, Lungomare Bettolo, Largo dei Mille, Passeggiata Punta Sant’Anna, Corso Garibaldi, Lungomare Italia, Via Cavour, Via Mulinetti, Via Bordigotto.

– tutte le strade carrabili, pedonali e sentieri collinari.

Con l’esclusione dei residenti delle rispettive zone e i fruitori dei servizi pubblici essenziali in esse contenuti per il tempo strettamente necessario al loro utilizzo.

E’ vietato, inoltre, l’accesso alle aree verdi, aree giochi e giardinetti.