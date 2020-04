Recco: asfaltature, divieto sosta in via Assereto e Cavour

A Recco da lunedì 6 a venerdì 10 l’Anas eseguirà lavori di asfaltatura per cui si rende necessareio il divieto di sosta con rimozione forzata nelle vie Cavour e Assereto, disposto con ordinanza dirigenziale a firma del comandante della polizia municipale Mirko Mussi.

Nel dettaglio.

in via Assereto dal civico 2 al civico 86; dalle ore 8 di lunedì a termine lavori previsto per venerdì 10.

In Cvaour dal civico 38 al civico 11 dalle 8 di mercoledì 8 a termine dei lavori previsti per la stessa giornata.

Si ricorda che il lungomare è aperto alla circolazione e vi si può parcheggiare gratuitamente.