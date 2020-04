RASSEGNA STAMPA. Cronache del coronavirus

Oggi, venerdì 3 aprile, auguri a Riccardo. Mercati settimanali: annullati. Santi protettori, per le febbri maligne o ostinate: San Pietro (19 ottobre). Parole: rissosità (tendenza ai contrasti rudi e violenti, espressione di un carattere violento e ostinato).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Contagi in aumento, mascherine obbligatorie dal weekend a Rapallo”; “A Uscio ancora nessun test eseguito nella casa di riposo”; “Continuano i controlli e le sanzioni”; “Blindati da 12 giorni a Villa San Fortunato”; “Buoni spesa, la prima della classe è Lavagna”; “Pacchi con generi alimentari consegnati a Rapallo”; “Il sostegno psicologico? Soprattutto ai reparti covid”; “Edicola San Colombano: noi aperti nell’emergenza”; “Ecografo ad alta risoluzione in arrivo al presidio sestrese”; “Frontiere chiuse in Camerum, non riusciamo a tornare a casa”; “Dal Guatemala a Milano per combattere il covid”; “Io giovane medico in trincea”. Amen.