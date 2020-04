Rapallo: prorogati fino al 13 aprile i divieti anti-contagio

Con la proroga, al momento fino a “pasquetta”, dei decreti Conte, anche i sindaci dei diversi Comuni sono obbligati a prorogare le loro ordinanze. Di seguito l’ordinanza sindacale con i divieti specifici a Rapallo.

“Dispone dalle ore 00.00 di sabato 4 aprile 2020 alle ore 24.00 di lunedì 13 aprile 2020:

1 la chiusura dei cimiteri cittadini, fatte salve le operazioni cimiteriali di attività necrofora o assimilabile

2 la chiusura dei parchi e giardini pubblici cittadini

3 il divieto di accesso e stazionamento di persone nella parte pedonale del lungomare Vittorio Veneto lato mare, da Piazza Pastene a Piazza IV Novembre

4 il divieto di accesso e stazionamento di persone in Via Avenaggi, tratto compreso tra Via Sampietro e l’intersezione con la Via Aurelia di levante ad eccezione degli aventi diritto al fine di raggiungere i luoghi di residenza o di domicilio

5 il divieto di accesso e stazionamento di persone in Via Pomaro, Via Travello e in Lungomare Federico da Pagana ad eccezione degli aventi diritto al fine di raggiungere i luoghi di residenza o di domicilio

6 il divieto di accesso e stazionamento sulle spiagge cittadine e sulle aree in concessione degli stabilimenti balneari ad eccezione degli aventi diritto

7 il divieto di accesso e stazionamento su tutti i sentieri pedonali comunali e sulle strade carrabili di accesso agli stessi ad eccezione di coloro che le debbano percorrere per raggiungere la propria residenza o di domicilio o per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute

8 il divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case, dalle ore 00.00 di sabato 4 aprile 2020 alle ore 24.00 di lunedì 13 aprile 2020

9 l’accesso, negli orari di apertura, agli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche, e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone, è consentito solo indossando mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe, foulard e simili qualora non sia stato possibile reperirle, in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente”.