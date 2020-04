Rapallo: negozi e Poste, mascherine obbligatorie

Inutile illudersi che i contagi diminuiscono. Non solo lo dimostra la proroga dei decreti Conte, ma le forze messe in campo per farli rispettare.

Così il sindaco di Rapallo, firma un’ordinanza che impone anche l’obbligo di portare la mascherina nei luoghi dove le persone incontrano altre persone; se si è in coda o nei negozi, supermercati, uffici postali, farmacie. Non se uno va a conferire i rifiuti, a portare il cane a fare le deiezioni, nel tragitto tra casa e negozio.

attuale L’ordinanza tiene conto della disponibilità di mascherine; la Guardia di Finanza controllerà che non vi siano speculazioni: una mascherina chirurgica (1,20 all’ingrosso) al dettaglio può costare al massimo tre euro e non 10 come recentemente avvenuto in altro comune; deve avere inoltre un certificato di omologazione.

Il Comune da parte sua potrà fornire la mascherina alle persone indigenti che ne facciamo richiesta.

L’ordinanza riguarda la materia sanitaria, non è in contrasto che la normativa regionale e nazionale e quindi può essere assunta con ordinanza sindacale.

La chirurgica, prezzo massimo al dettaglio 3 euro





La Pm2