Rapallo: “Mascherine, polemica triste e misera”

Si invia di seguito una dichiarazione del Sindaco Carlo Bagnasco:

“Una polemica triste e misera, quella del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Fabio Tosi, che non merita risposta.

L’unico interesse è quello della cura e della tutela della salute pubblica, mio preciso compito e dovere.

Inoltre le famiglie più “fragili” che usufruiscono già della spesa solidale, da domani avranno a disposizione anche alcune mascherine chirurgiche, che devono essere indossate solo per accedere a esercizi in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone , (supermercati, banche, farmacie etc) e possono anche essere sostituite, qualora non reperibili, da altri strumenti di protezione che coprano le vie aeree.”