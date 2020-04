Rapallo: Mascherine, ordinanza da sabato a martedì

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Accesso obbligatorio con indosso specifiche mascherine negli orari di apertura di esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l’accesso generalizzato di persone per limitare il più possibile la contaminazione dell’ambiente.

E’ quanto previsto dall’ordinanza sindacale in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 che il primo cittadino di Rapallo, Carlo Bagnasco, sottoscriverà ufficialmente in giornata.

L’ordinanza sarà in vigore dalla mezzanotte di domani, sabato 4 aprile, fino alle 24:00 di martedì 13 aprile. Qualora si fosse impossibilitati a reperire, nell’immediato, mascherine specifiche, è possibile utilizzare altri sistemi di protezione delle vie aere e quali sciarpe e foulard. L’ordinanza, inoltre, prorogherà i provvedimenti disposti in precedenza quali la chiusura di parchi e giardini pubblici, cimiteri, spiagge, sentieri comunali.