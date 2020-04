Rapallo: “Mascherine indispensabili per fermare il virus”

Dalla Croce Bianca Rapallese riceviamo e pubblichiamo

Come recentemente ha ribadito in modo chiaro e convincente il Prof. Bassetti primario virologo dell’Ospedale San Martino di Genova, solamente con mascherine e massima igiene potremo contenere in modo davvero efficace la diffusione del “maledetto virus”.

Ne ho parlato con i medici dell’Ente Dott. Maurizio Ivaldi e Dott. Riccardo Sacchetti che mi hanno sottolineato l’importanza di questo messaggio.

Ci sono ancora contatti a rischio, ci sono ancora comportamenti che inconsapevolmente rappresentano un veicolo di diffusione della malattia.

Solo così si spiegano i giornalieri ricoveri di pazienti affetti da Coronavirus Covid-19 nonostante le drastiche misure di contenimento imposte dal Governo.

L’uso sistematico della mascherina in pubblico, e il massimo rispetto di tutte le norme igieniche ci aiuteranno ad accelerare il contenimento della malattia e a velocizzare la ripresa di una “vita normale”.

La mascherina, i guanti o la pulizia delle mani, dovranno diventare abitudini amiche, per la salute degli altri e per la nostra.

Solo da pochi giorni le Farmacie sono rifornite di mascherine chirurgiche e quindi solo ora, con forte ritardo, è possibile adottare in modo serio l’obbligo di indossare la mascherina.

A distanza di tempo si ricorderà la pandemia da Coronavirus Covid-19 per la mancanza di mascherine, per i cittadini e per i sanitari.

Se avessimo avuto da subito un numero adeguato di presidi di qualità per tutti, la malattia avrebbe avuto sicuramente un altro impatto su tutti noi.

Il Presidente Fabio Mustorgi