Rapallo: “Mascherine, dubbi sull’ordinanza”

Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo

L’annunciata ordinanza del Sindaco che imporrebbe l’uso delle mascherine, senza garantirne una distribuzione equa e gratuita, è una sparata inopportuna che ha di fatto allarmato i cittadini, i quali si sono assembrati davanti alle farmacie cittadine.

Siamo sicuri che queste ordinanze siano supportate dalla legge e dai Prefetti? Possibile che in un territorio nazionale ognuno decida a suo modo?

A noi risulta che nella circolare del Governo ci sia il divieto per i Sindaci ad andare oltre i limiti restrittivi stabiliti dal decreto legge a livello nazionale, che non possono essere oltrepassati, come accadrebbe se le ulteriori prescrizioni di qualche Comune dovessero contrastare con quelle stabilite dal decreto legge. In tal caso esse non avrebbero validità per cittadini, negozi e imprese.

Il compito di controllare ed assicurare il rispetto di queste prescrizioni spetterà ai Prefetti dislocati in ciascuna provincia d’Italia. In ogni caso il Comune di Rapallo distribuisca le mascherine perché tutti i cittadini vorrebbero indossarle, non per ordinanza, ma per buon senso.