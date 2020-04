Rapallo: esame sierologico ai dipendenti comunali

Nonostante alcune dichiarazioni ottimistiche, i contagi da coronavirus non diminuiscono. Anzi. A Rapallo i positivi in ospedale sono 9, quelli nel loro domicilio 30; ben 54 le persone in isolamento, alcune delle quali potrebbero entrare poi a far parte dei positivi. Il sindaco Carlo Bagnasco ha voluto adottare le mascherine per chi incontra altre persone, la notizia è finita su alcuni Tg nazionali. Un’idea per cui si è compiaciuto anche il presidente nazionale Anci e che sarà adottata anche da molti altri Comuni.

Dopo il test sierologico eseguito ieri dal consigliere delegato alla Sanità Salvatore Alongi (nella foto), lo stesso esame verrà eseguito sui dipendenti comunali, a cominciare da quelli che vanno a contatto col pubblico; potranno sapere se sono inconsapevolmente positivi (e prendere le misure del caso) o se sono immuni da questo virus. Allo stesso test potranno sottoporsi assessori e consiglieri comunali che lo accettino.

Tra le novità anche il numero, 250, delle richieste per fruire dei buoni pasto.