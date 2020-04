Lettere/ “Sanità ligure, i politici tacciano”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo



C’è voluto il virus e la relazione della Corte dei Conti per dimostrare che la sanità Ligure è in sofferenza nonostante la pubblicità del Presidente Toti e dell’assessore Viale. Ci voleva poco nel capire che questa giunta aveva come obiettivo di incentivare la Sanità privata ma i problemi vengono al pettine, poche eccellenze e pazienti che vanno a curarsi verso altre regioni ma non per colpa dei medici o degli infermieri costretti a lavorare con turni stressanti o con attrezzature vecchie.

Anzi gli applausi di questi ultimi giorni a tutti gli operatori devono fare capire che le eccellenze sono loro ma fateli lavorare in maniera egregia e con il compenso dovuto.

Il Presidente sa quanto prende un infermiere professionale di pensione dopo 42 anni di lavoro con turni e quindi lavoro notturno,sabati e domeniche, natale e Pasqua, capodanno ecc.? Glielo dico io 1.600 euro circa.

Tra l’altro altre regioni come la Lombardia pagano di più, per cui quando sento elogiare il personale sanitario da parte dei politici di qualunque schieramento, mi viene da ridere pensando che proprio loro hanno sempre tagliato la sanità pubblica.

Adesso si ricordano di loro come Salvini che vuole aumentare lo stipendio a tutti ma gli ricordo che il suo partito ha governato con Berlusconi quasi vent’anni. Quindi a tutti i politici chiedo silenzio e lavoro per la sanità pubblica.