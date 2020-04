Lettere/ “Rapallo le mascherine e l’obbligatorietà”

Da Matteo Leonardi riceviamo e pubblichiamo

E’ sempre doveroso rivolgere i ringraziamenti all’amministrazione in questo periodo di crisi.

Sul Secolo XIX compare oggi la notizia che è prevista un’ordinanza per l’uso obbligatorio delle mascherine a Rapallo.

L’augurio è che si valuti attentamente il fatto che per avere una mascherina si debba andare in farmacia, luogo che, proprio per il numero imprecisato di contagi non gravi che circolano, sarebbe da evitare il più possibile, come evitiamo del resto, il più possibile, qualsiasi luogo di possibile contagio.

Inoltre un conto è permettere la vendita ai privati delle mascherine (vedi confronto Rapallo-Regione dei giorni scorsi) un altro è obbligare la vendita a privati delle mascherine, sottraendole a chi, come gli operatori sanitari, ne hanno più bisogno e da settimane ne lamentano la scarsità.

Tutto questo siamo sicuri l’amministrazione prenderà in considerazione nel suo sforzo di proteggere la collettività.