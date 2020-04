Lettere/ “Dateci la spesa, non toglieteci la dignità”

Riceviamo e pubblichiamo (lettera firmata)

Mia moglie ed io lavoravamo in due differenti ristoranti, lei in cucina io in sala. Dalla vita discreta che ci concedevamo siamo passati in brevissimo tempo alla miseria , un incubo e per fortuna non abbiamo figli. Abbiamo fatto domnda per avere i 600 euro, ma intanto…

Ho fatto anch’io domanda per avere un buono spesa e non dover andare, umiliandomi, a casa dei mie suoceri o di mia madre. Sono però rimasto sconcertato. Non vorrei trovarmi anch’io a ritirare la spesa davanti a un sacco di gente ognuno dei quali ti guarda come ti avesse salvato la vita; addirittura fotografi a immortalare la scena. Credevo che i volontari recapitassero i pacchi a casa, nel massimo riserbo, rispettando la privacy di chi è colpito dalla malasorte. Vorrei dire al mio sindaco: Grazie allo Stato che ci allevia con un po’ di spesa, ma non mi tolga la dignità.