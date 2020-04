Lavagna: “Tenda pre-triage, gestione corretta”

Dall’ufficio stampa di Asl 4 riceviamo e pubblichiamo

In riferimento alle notizie pubblicate da una cittadina sul suo profilo Facebook, e relativa intervista sul Secolo XIX edizione della Provincia di La Spezia del 26.03.2020 relativo ad una, a suo dire, errata gestione dei protocolli presso la tenda Pre-Triage presso il pronto Soccorso di Lavagna, Asl 4 smentisce categoricamente quanto riportato nel post dell’utente che lo ha pubblicato.

Asl 4, spiacente che non le sia stato proposto dal/la giornalista del Secolo XIX della redazione di Spezia la possibilità di esprimere le proprie considerazioni e documentare l’effettiva idoneità del percorso adottato, precisa che tutti i soggetti che afferiscono alla Struttura ospedaliera di Lavagna, affetti da “sospetta” infezione da coronavirus, seguono un percorso a loro riservato che non prevede in alcun modo la vicinanza con utenti, affetti da altre patologie, come da indicazioni del Ministero della Salute.

Purtroppo i social network vengono troppo spesso usati come serbatoio di notizie che fanno risonanza, ma che possono creare allarmi infondati nei lettori.

Asl 4 vuole prontamente rassicurare la popolazione che trattasi di false notizie (fake news).

La tenda Pre – Triage del Pronto soccorso di Lavagna non presenta alcuna criticità, né di accesso, il cui percorso è stato codificato nel minimo dettaglio, né del personale ivi operante che assicura la presa in carico e la cura dei bisogni di chi si presenta con grande professionalità e spirito di abnegazione, in un momento così delicato di emergenza pandemica. Asl 4 precisa inoltre che trattasi di personale di comprovata esperienza e professionalità e rinnova un ringraziamento a tutti i propri operatori per l’impegno profuso.

Asl 4 ricorda, infine, che, nei confronti di coloro che con accuse infondate inducono, con pubblicazioni mendaci, in un momento come questo di grave sofferenza fisica e psicologica, allarmismo nella popolazione, potranno essere avviate denunce per procurato allarme.