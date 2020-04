Lavagna: sviluppatori del Tigullio mappano il Covid-19 in tempo reale

Da Patron Multimedia riceviamo e pubblichiamo

C’era bisogno, nel mare magnum del web, di una mappa di aggiornamento sulla situazione del Covid-19 che contenesse i dati su scala nazionale, e poi quelli dettagliati su base regionale e poi lo storico giorno dopo giorno?

C’era bisogno di una mappa che fosse ‘pulita’, ovvero senza informazioni pubblicitarie? Che fosse chiara e rapidamente accessibile a tutti, sia da desktop che da tablet o da smartphone? Che contenesse meramente

i dati, senza alcun tipo di commento, di previsione, di congettura, ma che, al contrario, fotografasse asetticamente solo e soltanto la realtà?

La risposta a tutte queste domande è sì. E la mappa in questione è arrivata, all’indirizzo web https://www.mapcovid19.it. Il lavoro prezioso è frutto di un team di sviluppatori ed esperti informatici liguri, che fa capo alla Patron Multimedia di Rafael Patron, con sede a Lavagna, nel levante genovese.

«Nel nostro portale – racconta Patron – abbiamo messo a disposizione del pubblico, in modo funzionale e semplice, tutte le statistiche aggiornate relative ai casi confermati della malattia Covid-19 in Italia e nelle

singole regioni. Nel portale mapcovid19.it si potrà consultare gratuitamente tutti i numeri riguardanti l’Italia e Map Covid – Italia aggiornati ogni 30 minuti, nello specifico: numero di contagi, attualmente positivi e decessi. Per l’elaborazione dei dati facciamo riferimento ai numeri ufficiali dell’Istituto superiore della sanità. C’è anche la possibilità, per chi lo desiderasse, di ricevere i dati in tempo reale senza neppure dover accedere al sito: basta iscriversi alla nostra newsletter».

In periodo di piena emergenza sanitaria, sono tantissimi i professionisti che hanno dato il loro contributo gratuitamente, attraverso il loro lavoro e quello che sanno meglio fare. Ed è con questo spirito che anche questi informatici hanno fatto lo stesso.

«Una favola africana – ricordano i ragazzi – racconta che nella foresta scoppiò un incendio. Gli animali andarono in panico e nessuno sapeva cosa fare. Il piccolo colibrì raccolse quanta più acqua nel becco e la portò alle fiamme. E poi ancora e ancora. A chi gli chiedeva cosa stava facendo, il piccolo colibrì rispondeva ‘cerco di fare la mia parte’. In questo momento così difficile, siamo tutti chiamati a fare la nostra parte. Noi siamo sviluppatori e digital marketer, non potendo dare una mano in prima linea, ci siamo chiesti cosa potessimo fare per la nostra comunità. Così abbiamo concepito questa piattaforma, dove potrete trovare tutti i dati disponibili sull’andamento della pandemia. Crediamo che la conoscenza del fenomeno possa aiutare tutti noi ad affrontarlo nel modo migliore. La conoscenza contro la paura».

Patron Multimedia è un network di professionisti specializzato in consulenza informatica, sviluppo di piattaforme per aziende e digital marketing.