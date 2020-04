Lavagna: messaggi e gesti di speranza e rinascita

Dallo staff di Gian Alberto Mangiante, sindaco di Lavagna, riceviamo e pubblichiamo

Con l’avvicinarsi della Santa Pasqua, nonostante le difficoltà del momento, Lavagna si veste a festa grazie alla generosità di quattro cittadine che, con l’assessorato competente, hanno realizzato gratuitamente gli addobbi installati in Piazza Cordeviola e Piazza Marconi. Si tratta di fiori e sagome che riprendono le tradizioni Pasquali, utilizzando anche materiale di recupero, come i legni raccolti in spiaggia e, in alcuni casi, arricchite dalle parole scelte da Don Stefano Queirolo.

Le quattro amiche: Daniela, Linda, Luisella e Lorenza, nel progettare questa iniziativa, hanno dichiarato “la nostra speranza è quella di regalare un sorriso, un momento di leggerezza in questo periodo difficile”.

Il Sindaco Mangiante, nell’esprimere il suo più grande ringraziamento per il la sensibilità dimostrata, ribadisce “Questi sono gesti che fanno bene al cuore che, in momenti così duri, regalano speranza nel futuro e sono simbolo di rinascita in previsione della Santa Pasqua. Ricordo però che le difficoltà non sono ancora terminate. Che questo è il periodo più delicato da affrontare. Tutti gli sforzi fatti ad oggi non devono essere vanificati da comportamenti irresponsabili e quindi chiedo ancora a tutti i miei cittadini di continuare a rispettare le regole per il bene della collettività”.