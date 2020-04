Golfo Paradiso: “Covid e diabetici, grazie ai volontari”

Da Pier Luigi Traversa, Presidente Aslidia, riceviamo e pubblichiamo

Vorrei formulare un sentito ringraziamento alle seguenti Associazioni:

Alla fine del mese di marzo, Croce Verde Camogli, Croce Verde Recco/Avegno, Croce Rossa Uscio e Croce Rossa Sori che ci hanno aiutato assumendosi l’incarico di consegnare 70 pacchi di presidi, da noi ritirati a Genova, al domicilio delle persone con diabete, consentendo alle stesse, di restare a casa.

Ci tengo a manifestare, oltre alla gratitudine, il riconoscimento di una solidarietà ed umanità manifestata dai volontari e dell’entusiasmo con cui hanno operato che ci hanno riempito il cuore di gioia.

Molti nostri associati ci hanno telefonato per ringraziare ma credo che il ringraziamento debba essere esteso ai giovani volontari ed alle Assistenze, alle quali potremmo associarci per manifestare l’apprezzamento per quanto fanno sul nostro territorio.

Mi sia consentito, ho compiuto 81 anni, di essere meno pessimista circa il futuro dei nostri figli.