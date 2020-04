Covid: il difficile, lontano ritorno alla normalità

Si convive con l’emergenza, anzi con la doppia emergenza: quella da coronavirus e quella economica. Situazione ancor più drammatica perché non se ne conosce né fine né conseguenze. Il fatto che sia una pandemia e riguardi il mondo non può essere una consolazione.

Nonostante le raccomandazioni, proseguono i contagi; un nuovo fronte è rappresentato da alcune case di riposo; tante persone continuano a spostarsi senza una necessità; le mascherine, nonostante tanti annunci, restano ancora un miraggio per molti; troppi i casi di pazienti che non hanno conferma di essere positivi.

Nessuno poteva immaginare e nessuno sarebbe stato in grado di evitare: le polemiche oggi sono sterili; ma è giusto rilevare ciò che è possibile migliorare.

Da alcuni giorni, intanto, si comincia a parlare della ricostruzione. Per ciò che riguarda il turismo c’è chi, ottimista, ipotizza una ripresa ad agosto; difficile credere che tutto torni come prima e che non avvenga una drastica selezione delle attività.