Covid: dagli evangelici cinesi 250 maschere ai Vigili del fuoco

Nella giornata di ieri, la comunità della Chiesa Cristiana Evangelica Cinese, della città di Genova, ha voluto donare al Comando di Genova 250 mascherine di tipo “chirurgico”.

Mascherine che vanno ad aumentare le scorte disponibili consentendo al Comando di affrontare le attività di tutti i giorni con maggiore serenità.

Un gesto, quello della Chiesa Cristiana Evangelica Cinese, che nascendo in modo del tutto disinteressato, viene vissuto come un riconoscimento in più della bontà dell’opera svolta dai Vigili del Fuoco di tutta Italia.