Commercio: “La salvaguardia dei lavoratori”

Da Giada Campus, responsabile comunicazione Uil Liguria riceviamo e pubblichiamo

In riferimento all’accordo sottoscritto con Confcommercio, conseguente al protocollo siglato il 14 marzo tra parti sociali e Governo, e a quello nazionale sottoscritto con Coop Alleanza, la Uiltucs della Liguria chiede a gran voce la costituzione immediata dei comitati per la verifica e il monitoraggio dell’applicazione delle norme stabilite sul territorio della Liguria.

Di che cosa parliamo? Ad oggi ci siamo limitati a scrivere alle aziende e ai Prefetti relativamente all’applicazione delle norme di contenimento del Codiv-19, regole spesso disattese che hanno creato panico e malumore sul luogo di lavoro.

Oggi si deve fare il passo successivo, fondamentale per contenere e contrastare il Codiv-19. Nello specifico, oggi esigiamo quanto sancito con Confcommercio, ovvero la costituzione di comitati formati da RLS e RSA, lavoratori che nei negozi del territorio saranno in prima linea per discutere con le imprese delle tematiche preventive per la salute e la sicurezza di lavoratori e clientela.

‘I lavoratori designati verificheranno, ad esempio, che il negozio sia provvisto di dpi, come mascherine adeguate, guanti e altri sostegni – spiega Riccardo Serri, segretario generale Uiltucs Liguria – Questi lavoratori esigeranno l’ applicazione dell’accordo con Confcommercio, che ad esempio, sul territorio vede aderire il Gruppo Gattiglia con Basko e Ekom. Con questo accordo abbiamo la grande occasione di far venire meno tutti i motivi di tensione che si sono scatenati in queste lunghe settimane di emergenza’. Con le cooperative, in particolare nelle Coop, cioè super e iper mercati, abbiamo immediato bisogno di sottoscrivere un accordo sui comitati simile a quello sottoscritto con Coop Alleanza.

Un protocollo nazionale con riverbero territoriale, che schieri subito i comitati composti da RLS e RSU. ‘Intendiamo chiedere a Confcommercio e aziende aderenti di avviare già oggi stesso la costituzione dei comitati di cui abbiamo enormemente bisogno per preservare la salute degli addetti, il sito commerciale e la clientela – conclude Serri – Nelle prossime settimane, se non addirittura nei prossimi mesi, continueremo nell’applicazione delle tutele, ci sarà un contingentamento negli ingressi e molta attenzione del rispetto delle regole, soprattutto legate ai dpi. Il mondo è cambiato e i comitati sono importanti per far sintesi tra gli interessi dei lavoratori e quell dei cittadini ‘