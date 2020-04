Cogorno: un nuovo caso di positività al Covid-19

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

“Aumentano, anche se di poco, le persone in isolamento e le persone positive – ha commentato il vicesindaco del Comune di Cogorno Enrica Sommariva – Da stamattina la Polizia locale e la Protezione civile avvisano la popolazione di stare a casa anticipando che da domani i controlli saranno ulteriormente aumentati. Auguriamo il meglio alle famiglie in isolamento e alle persone che stanno combattendo la loro battaglia contro il male. Noi dobbiamo fare la nostra parte, restando al sicuro nelle nostre case e adottando ogni precauzione possibile e indicata per salvaguardia all’esterno”.