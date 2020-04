Chiavari: test sierologico ai dipendenti; 200 le richieste di buoni spesa

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

«Continua il nostro impegno per tutelare la salute dei cittadini chiavaresi. L’amministrazione garantirà a tutti i dipendenti comunali, su base volontaria, la possibilità di sottoporsi gratuitamente al test sierologico per la ricerca degli anticorpi specifici contro il virus Sars-cov2, che indicherà se è in corso un’infezione oppure se l’organismo in passato è entrato in contatto con il virus, nel rispetto delle indicazioni emesse da Alisa (voglio specificare che l’analisi, effettuata presso un laboratorio cittadino, non sostituisce il test molecolare). Un’iniziativa necessaria e doverosa nei confronti di coloro che prestano servizio durante questa emergenza sanitaria e che quotidianamente sono con me in prima linea per fornire servizi essenziali ai nostri concittadini – afferma il sindaco di Chiavari Marco Di Capua – Inoltre, da oggi pomeriggio consegneremo i primi buoni alimentari messi a disposizione dal Governo per sostenere le famiglie chiavaresi nell’acquisto di generi di prima necessità. Sarà la cooperativa Lanza del Vasto, operatore economico affidatario del servizio di assistenza domiciliare, a procedere con la distribuzione a coloro che ne hanno fatto domanda, rispettando tutte le disposizioni ministeriali in materia di contenimento del contagio – prosegue il primo cittadino – Ad oggi le richieste pervenute sono oltre 200: verificata la composizione del nucleo familiare e i criteri per poterne usufruire (ricordiamo che i beneficiari della misura saranno le famiglie non già assegnatarie di sostegni erogati da altri enti pubblici), l’amministrazione distribuirà una tantum i previsti buoni, da 10 euro l’uno dotati di numero progressivo identificativo».