Chiavari: lunedì in Consiglio, variazioni di bilancio

Il Consiglio comunale di Chiavari è convocato (in seduta pubblica in remoto) per lunedì 6 aprile alle ore 15 con il seguente ordine del giorno.

Allegato A (Pratiche)

1 Variazione di bilancio di previsione finanziario 2020/2022. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n° 17 del 19 febbraio 2020.

2 Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tassa sui rifiuti per l’esercizio 2020

3 Riconoscimento debito fuori bilancio per smaltimento della frazione indifferenziata del rifiuto,

Allegato B (Mozioni, interpellanze e ordini del giorno)

1 Mozione presentata dal consigliere Giovanni Giardini avente per oggetto “Argini Rupinaro”.