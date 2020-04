Chiavari: “Home Fitness”, 8 lezioni online gratuite

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

L’amministrazione comunale, sempre più vicina ai bisogni dei propri cittadini, risponde all’emergenza sanitaria in corso con una nuova iniziativa: “Home Fitness Chiavari”.

In collaborazione con i professionisti di Fit2Go, per quattro settimane a partire dal 6 aprile, ogni lunedì alle 18 e ogni giovedì alle 17, saranno disponibili 8 lezioni online gratuite di fitness, della durata di 30 minuti complessivi, suddivisi in 10′ di resistenza muscolare, 10′ di cardiofitness e 10′ di flexability.

Partecipare è facile. Per prima cosa è necessario scaricare l’app gratuita Zoom e installarla su un proprio device. Successivamente, l’utente deve inviare il proprio nome e cognome al numero 3291916432 (solo via WhatsApp) e compilare con i propri dati la liberatoria che verrà inoltrata. L’utente sarà aggiunto al gruppo WhatsApp “Home Fitness Chiavari” dove verranno fornite informazioni in merito ai corsi e, 5 minuti prima di ogni lezione, sarà veicolato il codice da inserire nell’app Zoom per poter partecipare in diretta alla lezione online.

“Vista la proroga fino al 13 aprile delle misure adottate per il contenimento del contagio da Covid-19, vogliamo aiutare i nostri concittadini in questo momento di grande difficoltà, che impone sacrificio, impegno e un profondo cambiamento delle nostre abitudini – spiega il consigliere delegato allo sport David Cesaretti, ideatore del progetto – Nasce così la collaborazione con Silvia Lagorio, presidente ed insegnante di Ft2Go: “Home Fitness Chiavari” è un’iniziativa aperta ai cittadini chiavaresi per fornire, gratuitamente, un supporto alle persone che sono costrette a restare a casa, ma che vogliono svolgere attività fisica in questo periodo”.