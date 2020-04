Chiavari: “Covid, gli anziani i più indisciplinati”

Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua ha così commentato sulla sua pagina facebook la situazione odierna del coronavirus in città:

“Vi aggiorno, in piena trasparenza, come sempre sull’evoluzione della pandemia a Chiavari.

Le persone in isolamento fiduciario sono 104 (9 in più rispetto a ieri). Di queste, 20 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Abbiamo purtroppo 8 persone in più positive al virus; per cui le persone ammalate a Chiavari sono 59.

Di queste 59, 48 sono in quarantena a casa (8 in più rispetto a ieri) mentre sono 11 le persone che sono ricoverate in ospedale (nessuna variazione più rispetto a ieri).

Le persone anziane sono le più indisciplinate: i giovani ci stanno dando una grande lezione di senso civico.

Le raccomandazioni sono sempre le stesse, le conosciamo a memoria.