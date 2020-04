Camogli: Teatro Sociale, “Le avventure di Pinocchio” on line

Dall’ufficio stampa Fondazione Teatro Sociale di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il Teatro Sociale di Camogli ha lavorato per fare in modo che il progetto Le avventure di Pinocchio, cominciato nel ridotto del Teatro in gennaio, possa continuare a raggiungere le famiglie, i bambini come i grandi. Sul sito www.teatrosocialecamogli da domenica 5 aprile è a disposizione una pagina interattiva in cui Andrea Nicolini leggerà i 36 capitoli di Pinocchio, divisi in sei puntate (tutte immediatamente disponibili online), e l’illustratore Andrea Musso farà una lezione di disegno ad acquarello. Vi sarà anche la possibilità di scaricare le 6 tavole disegnate dall’artista, che i bambini potranno colorare, seguendo le istruzioni in video, e ascoltando le musiche originali composte e eseguite da Andrea Nicolini.

Un modo per unire le generazioni, ascoltare, guardare e rielaborare, portando in superficie la propria creatività. Ad illustrare lo spirito dell’iniziativa, l’immagine del burattino in corsa verso il Futuro. Il progetto si chiuderà, non appena sarà possibile, con l’esposizione in una mostra delle opere realizzate dai partecipanti.

accesso gratuito: www.teatrosocialecamogli.it

