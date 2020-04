Camogli: prorogata l’ordinanza anti-contagio

Dalla pagina Fb del Sindaco Francesco Olivari

Oggi nessuna nuova segnalazione da ASL3, situazione sanitaria pertanto invariata.

***

Stanno arrivando le domande di accesso ai buoni spesa: vi ricordo che per la presentazione c’è tempo fino alle ore 11 dell’8 aprile 2020. Sul sito del comune di Camogli ci sono i moduli modificabili per inviare la domanda via mail, ma per problemi o aiuto potete rivolgervi al numero 0185 729065/31 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) o scrivere una mail a servizisociali@comune.camogli.ge.it

****

Oggi è stata emessa una nuova ordinanza che proroga a tutto il 13 aprile 2020 la precedente del 20 marzo scorso relativa a:

Il divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici di tutto il territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi, tranne nei casi in cui la loro percorrenza si renda necessaria per raggiungere la propria abitazione, domicilio, residenza.

La limitazione al raggio di 200 m dalla residenza o domicilio, e per il tempo strettamente necessario, per l’espletamento dei bisogni fisiologici degli animali da affezione.

L’obbligo di rimanere in prossimità della propria abitazione di residenza o domicilio per attività motoria nelle aree e strade pubbliche.

Il divieto di accedere alle spiagge.

Il divieto di accedere ai moli salvo che per motivi di lavoro o per accedere agli ormeggi.

La sospensione del mercato settimanale anche per il settore alimentare.

Invitandovi a perseverare nel rispetto di tutte le norme stabilite per il contenimento del contagio, vi auguro una buona serata. Grazie.