Camogli: coronavirus, proroga dell’ordinanza sui divieti

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Ordinanza n° 34 del 03-04-2020

Oggetto: Proroga e modifica disciplina ordinanza n. 30 del 20/03/2020 “Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Divieto di percorrenza dei sentieri, divieto di accedere alle spiagge e sul molo e gestione degli animali domestici e disciplina dell’attività motoria sulle aree e strade pubbliche” fino al 13 aprile 2020.

IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

Visti:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo, 4 marzo e 8 marzo 2020, recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 recanti “Ulteriori misure per il contenimento, il contrasto e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;

le Ordinanza del Ministero della Salute del 20 e 22 marzo 2020;

l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n. 9/20 del 20 marzo 2020, che dispone che i Sindaci individuino i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell’art. 1, comma 2 del dpcm 9 marzo 2020, nei quali nel periodo tra le 00.00 di sabato 21 marzo 2020 e le 24.00 di venerdì 3 aprile 2020, saranno vietati la presenza e gli spostamenti di persone fisiche, secondo le modalità e l’arco temporale stabilito dai Sindaci stessi con proprie ordinanze;

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 con la quale proroga fino al 13 aprile 2020 le misure per il contenimento, il contrasto e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 applicabili sull’intero territorio nazionale.

Considerato che con l’ordinanza del Sindaco n. 30 del 20 marzo 2020 “Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Divieto di percorrenza dei sentieri, divieto di accedere alle spiagge e sul molo e gestione degli animali domestici e disciplina dell’attività motoria sulle aree e strade pubbliche “si è

stabilito a partire dalle 08:00 del 21 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020

1) il divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici del territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi, tranne nei casi in cui la loro percorrenza si renda necessaria per raggiungere la propria abitazione, domicilio, residenza;

2) la limitazione al raggio di 200 metri dalla residenza o domicilio, e per il tempo strettamente necessario, per l’espletamento dei bisogni fisiologici degli animali d’affezione;

3) l’obbligo di restare in prossimità della propria abitazione di residenza o domicilio per attività motoria nelle aree e strade pubbliche;

4) il divieto di accedere alle spiagge;

5) il divieto di accedere sul molo, salvo che per motivi di lavoro o per accedere agli ormeggi;

6) la sospensione del mercato settimanale anche per il settore alimentare.

Visti l’art. 3, comma 2 e l’art. 4, comma 1, 3 e 5 del D.L. del 25 marzo 2020 n. 19.

Tenuto conto della necessità di garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti elencati, che gli spostamenti individuali siano limitati alle sole motivazioni indifferibili ed urgenti elencate nei decreti sopra citati.

Ritenuto opportuno, per le motivazioni indicate in premessa, di prorogare la disciplina prevista nell’ordinanza n. 30 del 20 marzo 2020 “Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Divieto di percorrenza dei sentieri, divieto di accedere alle spiagge e sul molo e gestione degli animali domestici e disciplina dell’attività motoria sulle aree e strade pubbliche” fino al 13 aprile 2020 al fine di conformare tale regolamentazione alla scadenza prevista nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 e nel contempo di modificare le modalità di pagamento della sanzione amministrativa in caso di violazione a quanto previsto dall’art.

4, comma 1, 3 e 5 del D.L. 19/20 e di sostituire al punto 5 le parole ”sul molo” con “sui moli”.

Ritenuto opportuno disciplinare, quanto sopra, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;

ORDINA

Per le motivazioni, sopra esposte, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a partire dalle 00:00 del 4 aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020:

1) il divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici del territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi, tranne nei casi in cui la loro percorrenza si renda necessaria per raggiungere la propria abitazione, domicilio, residenza;

2) la limitazione al raggio di 200 metri dalla residenza o domicilio, 2) e per il tempo strettamente necessario, per l’espletamento dei bisogni fisiologici degli animali d’affezione;

3) l’obbligo di restare in prossimità della propria abitazione di residenza o domicilio per attività motoria nelle aree e strade pubbliche;

4) il divieto di accedere alle spiagge;

5) il divieto di accedere sui moli, salvo che per motivi di lavoro o per accedere agli ormeggi;

6) la sospensione del mercato settimanale anche per il settore alimentare.

La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente Ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 4, comma 1, 3 e 5 del D.L. del 25 marzo 2020 n. 19.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che viene trasmessa:

alla Prefettura di Genova;

alla Questura di Genova;

al Commissariato di P.S. di Rapallo;

alla Stazione dei Carabinieri di Camogli;

alla Guardia di Finanza di Rapallo;

all’ Ufficio Locale Marittimo di Camogli;

al Comando Polizia Locale di Camogli.

Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’Albo pretorio comunale e contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell’art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

A norma dell’art.8 della stessa legge n.241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’ufficio Polizia Municipale nella persona del Comm. Capo Antonio Santacroce.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco Dott. Francesco Olivari