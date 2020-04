Brugnato: l’opposizione chiede di tutelare cittadini e imprese

di Guido Ghersi

A Brugnato la minoranza consigliare, guidata da Cristina Bronzina, ha inviato al sindaco Corrado Fabiani una lettera per sedersi al tavolo e discutere le misure da intraprendere per tutelare, in questo periodo di pandemia, cittadini ed imprese proponendo strumenti in grado di alleviare i disagi del territorio.

Una delle idee è quella di “proporre sotto l’egida del Comune, una raccolta di fondi per aumentare quanto messo a disposizione dal Governo, e la minoranza è disposta a contribuire donando i gettoni di presenza ai vari consigli comunali durante lo scorso anno”.

Una seconda proposta sarà quella di “posticipare il pagamento delle tasse e dei tributi comunali, in quanto non deve sfuggire la crisi che interessa le famiglie oltre che che le attività imprenditoriali, commerciali ed artigiane. Tale richiesta è rivolta anche al fornitore di gas mentre viene chiesto alle forze di Polizia, un maggior controllo nella viabilità comunale”.