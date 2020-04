Bogliasco: il resoconto della giornata

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Con un vero sospiro di sollievo oggi possiamo annunciare che non è giunta nessuna segnalazione dalla Asl3 né di persone positive né di sottoposti a regime di quarantena.

Dobbiamo però dire che abbiamo notato personalmente e ci sono anche arrivate segnalazioni da alcuni cittadini che in strada si sono viste un maggior numero di persone rispetto agli scorsi giorni.

Dobbiamo assolutamente riprendere a rispettare con rigore le regole:

uscire solo per il tempo necessario per recarsi sul posto di lavoro, per recarsi agli studi medici o in farmacia, per fare la spesa o per le necessità del nostro cane e solo in prossimità della propria abitazione.

Siamo concordi che non è facile, ma ormai da più di tre settimane resistiamo; non molliamo proprio ora che si intravede “la luce in fondo al tunnel”.

Va sottolineato che tante nostre associazioni e tanti concittadini si sono prodigati per produrre video di attività fisica o di passatempo per far sì che le giornate tra le mura domestiche risultino meno pesanti. Approfittiamone. A loro va il più sincero ringraziamento.

Quindi, ci raccomandiamo: andiamo avanti!

La cosa importante di oggi è che sono stati diffusi sul Sito del Comune e su tutti gli altri canali di comunicazione ufficiali queste importanti documenti:

– il decreto del Sindaco che disciplina l’accesso ai contributi statali per il sostegno economico alle famiglie o ai singoli;

– il modulo di auto-dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti con relativa domanda di accesso ai buoni;

– l’elenco dei commercianti del territorio presso i quali spenderli e la convenzione con loro stipulata.

Gli uffici comunali preposti sono a disposizione per ogni richiesta o chiarimento. Non esitate a contattarli al bisogno.

Sono giunte da pochi minuti due Ordinanze Regionali:

una prolunga le misure di restrizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria e l’altra chiarisce e autorizza lo spostamento a termine quarantena delle persone asintomatiche ma positive a covid 19 per sottoporsi ai tamponi di controllo a conferma della guarigione.

ordinanza 16

ordinanza 17a