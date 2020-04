Affitti: “Per Arte provveda anche la Regione”

Dall’ufficio stampa del Gruppo regionale Pd riceviamo e pubblichiamo

Il tema del sostengo agli inquilini in difficoltà necessita sicuramente di un intervento nazionale. Sappiamo che la questione è all’attenzione del Governo e, a quanto ci risulta, nel Decreto di aprile ci saranno delle poste che andranno a integrare in misura molto significativa il Fondo per la morosità incolpevole e il Fondo affitti.

Crediamo tuttavia che su questi temi, in particolare per gli inquilini delle case popolari, ci possa essere anche un contributo da parte della Regione. Individuiamo prioritariamente due questioni su cui crediamo che l’assessore Scajola possa fare delle valutazioni.

Prima di tutto il potenziamento del Fondo per la morosità incolpevole degli inquilini di Arte. E poi la possibilità di sospendere il pagamento dell’affitto per la durata dell’emergenza, per chi alloggia nelle strutture di edilizia residenziale pubblica.

Una misura che chiediamo di adottare almeno per chi ha momentaneamente perso il lavoro a seguito dell’emergenza Coronavirus e usufruisce della cassa in deroga e per gli inquilini a basso reddito.