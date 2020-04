Titoli di viaggio: Traversi si sta occupando dei rimborsi

Dalla segreteria del sottosegretario Roberto Traversi riceviamo e pubblichiamo





“Continuiamo a ricevere richiesta di chiarimento sulla possibilità di rimborso per i titoli di viaggio acquistati con abbonamento mensile o annuale e non utilizzati per il periodo dell’emergenza sanitaria Covid-19. La questione – chiarisce Roberto Traversi, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – è già alla nostra attenzione, oltre che a quella della conferenza Stato – Regioni. Tutti stanno subendo danni in questo momento, e siamo consapevoli che l’emergenza sia tale da inasprire anche il disagio sociale, oltre quello economico. Per questo abbiamo deciso di affrontare anche la questione rimborsi”.

“Quando le aziende di trasporto – aggiunge il sottosegretario Traversi – si rassicureranno sulla compensazione, almeno in parte, delle perdite che stanno subendo in questo drammatico periodo, grazie ai fondi che come Governo stiamo mettendo a loro disposizione, sono certo si arriverà presto ad una soluzione”.

“Nonostante il tema non sia di nostra stretta competenza, vogliamo che i cittadini, dal primo all’ultimo, non subiscano oltremodo danni da questa emergenza e che non vengano lesi i loro diritti di passeggeri” conclude Traversi.