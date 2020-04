Tigullio: Giovani della Lega, “Siamo con l’Italia”

Da Nicholas Fadda, commissario Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso, riceviamo e pubblichiamo

Non accettiamo lezioni né insegnamenti da chi fa parte del partito che più di tutti ha contribuito a trasformare il nostro Paese in una colonia di Berlino.

I GD rinuncino alla vuota retorica del “ci vuole più Europa”, le cui conseguenze nefaste per l’Italia sono sotto gli occhi di tutti. Infatti oggi si sta verificando, purtroppo, ciò che la Lega ha sempre sostenuto: la gabbia burocratica europea è totalmente inadatta ad affrontare una qualsiasi crisi o un qualsiasi shock esogeno che abbia forti ripercussioni su un sistema produttivo come il nostro, orientato all’export extra-UE e pertanto esposto alle conseguenze incontrollabili di eventi imprevedibili, quali guerre o pandemie.

In questi giorni, sotto i colpi dell’emergenza covid19, sono venuti meno tutti i fondamenti su cui i piddini hanno sempre dichiarato si stesse edificando il futuro dell’Europa (Schengen, il patto di stabilità, un sistema basato sulla lotta senza quartiere al debito pubblico, etc…), ed è emersa chiaramente la prepotenza di chi, come la Germania e certi Paesi del Nord Europa, ha ottenuto negli anni passati una posizione dominante a discapito nostro.

Non ci stancheremo mai di ripetere che se ci troviamo nell’impossibilità di far fronte allo shock economico causato dall’epidemia è perché, sia a Roma che a Bruxelles, gli esponenti del PD hanno sempre votato a favore di ogni provvedimento che imponeva austerità, e di ogni regola che prevedeva cessione di sovranità italiana all’UE. Tristemente, gli esempi sono molti. Pensiamo al fiscal compact, oppure agli accordi commerciali che danneggiano i nostri prodotti d’eccellenza e hanno favorito, fin da subito, la delocalizzazione del sistema produttivo in Asia. Tra le conseguenze delle delocalizzazioni c’è persino l’impossibilità di produrre su territorio italiano una quantità sufficiente di beni essenziali per la salute pubblica. Inoltre i numerosi esponenti del Pd che hanno ricoperto incarichi apicali nelle istituzioni europee, come l’ex Alto Rappresentante Mogherini o l’attuale Commissario Gentiloni, non hanno mai minimamente difeso gli interessi italiani.

Nei prossimi giorni il governo Conte, tanto caro ai Giovani Democratici, accetterà il MES condannando il nostro Paese al commissariamento ed alla stagnazione economica, in cambio di qualche provvedimento-spot che la Commissione Europea concederà benevolmente all’Italia come erano soliti fare una volta i sovrani stranieri con gli Stati occupati. Se in questo scenario drammatico ci sono persone che ancora chiedono più Europa, significa che l’ideologia e la presunzione intellettuale li hanno accecati al punto da impedire loro di vedere la realtà che è, nel modo più crudo, sotto gli occhi di tutti.

Noi stiamo con gli italiani, e continueremo coerentemente ad ammainare la bandiera dell’UE, ribadendo che l’Europa millenaria in cui noi crediamo è e sarà sempre diversa dal mostro burocratico che il PD, colpevolmente, difende e riverisce.