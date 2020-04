‘Santa’: “Quando, ai tempi antichi, funzionava lo ‘spedale'”

Da Marco Delpino, giornalista ed editore, riceviamo e pubblichiamo

In questi tempi di emergenza sanitaria, in cui si parla di reperimento di strutture per fronteggiare la pandemia, è doveroso ricordare ciò che ci insegna la storia, anche per ciò che riguarda il nostro territorio.

Lo storico prof. Attilio Regolo Scarsella, nei suoi celebri e monumentali “Annali” del 1914, scriveva che “a Santa Margherita la beneficienza sta, per così dire, di casa”, ricordando di quando nei secoli più oscuri del Medio Evo (addirittura sin dalla fine del 1100), ai piedi di un ponticello che univa le due sponde del torrente (allora scoperto) che attraversa la Città, stava rannicchiata una casa.

Quell’edificio era il ricovero, lo “spedale”, dove trovavano con­forto e rifugio, in caso di bisogno e al sopraggiungere della notte o delle burrasche, i viandanti, i pellegrini in viaggio, i marinai del cir­condario, le donne e gli uomini del contado, i pescatori, i contadini, i mugnai. Per tutti costoro c’era sempre un pasto caldo ed un bicchiere ristoratore.

L’“Opera del Ponte” (così si chiamava lo “spedale” sammargheritese) sorse verso il 1190 grazie a una prima donazione di Matilde, moglie di Milo da Piazzalunga, al fine di offrire una sede “per riparo e solidarietà ai poveri”. Questa sorta di “albergo dei poveri” funzionò ottimamente durante la “grande peste” del 1657 e così fino a poco dopo il 1820.

La saggezza e la concretezza degli antichi liguri supplì nei secoli anche a superare i periodi più bui.