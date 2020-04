‘Santa’: domani e sabato raccolta alimentare per famiglie in difficoltà

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

La Croce Rossa Italiana Comitato di Santa Margherita Ligure nei giorni di venerdì 3 e sabato 4 aprile, in collaborazione con l’Associazione Pane Nostrum e il Comune di Santa Margherita Ligure, organizza una raccolta alimentare di prodotti non deperibili e di prima necessità.

La raccolta verrà effettuata al supermercato Gulliver in via delle Rocche tramite un carrello posizionato nei pressi delle casse. Chi vorrà potrà mettere al suo interno i prodotti acquistati in più che saranno consegnati all’Associazione Pane Nostrum. Si raccomanda il rispetto delle norme di sicurezza.