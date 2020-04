‘Santa’: Croce Rossa e Pane Nostrum, scatta la solidarietà

Dal Comune di Santa Margherita riceviamo e pubblichiamo

Coronavirus. A Santa Margherita Ligure sono aumentati solo i rientri dall’estero quindi: 12 persone positive in casa, 1 persona ospedalizzata a Sestri Levante; 12 persone in sorveglianza attiva; 16 le persone rientrate dall’estero e quindi in “quarantena”.

Il nuovo DPCM di ieri sera proroga fino al 13 aprile 2020 tutte le misure restrittive. E le nostre Forze dell’Ordine proseguono i controlli così come proseguono le sanificazioni.

“Buoni spesa”: da oggi è attivo un numero di telefono (0185 205360) lunedì, martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14.30 alle 16.30; oppure si può scrivere via mail all’indirizzo sammarini@comunesml.it

Giardinieri e fioristi: abbiamo risposte specifiche per queste due categorie. Per quanto riguarda i taxi a Santa Margherita Ligure è stato attivato un numero unico h24, 0185 205451

Solidarietà: domani e dopodomani al supermercato Gulliver di via delle Rocche sarà possibile fare la spesa per qualcuno che ne ha bisogno. È un’iniziativa di Croce Rossa e Pane Nostrum.

È uscita, in ritardo ma è uscita. La nuova edizione del Tg Santa è on line: ma ormai non vi serve, siete troppo aggiornati. Nel caso voleste ripassare… https://youtu.be/5awLgU2ww_A



🌐 In cima alla nostra pagina informativa c’è un nuovo banner riassuntivo con tutti i numeri utili. E cliccandoci sopra si apre la quinta versione dell’elenco delle attività commerciali aperte. Qui c’è il link https://bit.ly/3cUmop6

Inviato da smartphone Samsung Galaxy.