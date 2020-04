‘Santa’: “Critiche contro il Governo e fake news”

Dal Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

I cittadini seguano alla lettera le indicazioni date dal Governo e dalle istituzioni.

L’obbligo è di stare a casa e uscire solo per le questioni elencate nel modulo di autocertificazione; sono vietati pertanto assembramenti e si deve evitare ogni contatto sociale come del resto confermato nell’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020.

Purtroppo, constatiamo che c’è sempre qualcuno che ha voglia di dare colpe, trovare un capro espiatorio e addirittura diffondere notizie false in rete; è l’ora di finirla con sciacallaggi, insulti, polemiche inutili quanto stupide e dannose, fake news, interpretazioni personali o addirittura strumentalizzazioni sui provvedimenti governativi; per chi non se ne è ancora accorto, oggi l’unico nemico da combattere è il Sars-Cov2.