San Colombano ricorda la giornata dell’autismo

Non si ferma, nonostante l’emergenza Coronavirus, l’attenzione a il sostegno alle famiglie di persone con autismo.

Il Comune di San Colombano Certenoli, in Val Fontanabuona, aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo proclamata nel 2007 dall’Assemblea Generale ONU esponendo oggi sulla facciata del palazzo comunale lo stendardo a colori simbolo dell’evento.

Un gesto per richiamare l’attenzione su questo disturbo che colpisce migliaia di persone nel mondo e per testimoniare la vicinanza ai parenti e alle famiglie, soprattutto in questo momento difficile, in particolare per chi colpito da disabilità.

Al riguardo, il Comune di San Colombano Certenoli ricorda che alle persone affette da autismo o altre disabilità, è consentita, previa certificazione medica e se richiesto dalle famiglie, l’uscita da casa rispettando le norme di protezione in vigore.