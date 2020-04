Da P.A. Croce Verde Recco riceviamo e pubblichiamo.

Avis ha chiuso le prenotazioni per effettuare la donazione di sangue domani venerdì 3 aprile presso la Croce Verde a Recco. I donatori potranno prenotare la donazione per venerdì 17 aprile al numero 329 2345 449. Questa modalità di donazione previa prenotazione viene adottata per motivi organizzativi a causa dell’emergenza coronavirus.