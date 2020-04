Recco: ci ha lasciato Rino De Ferrari, aveva 82 anni

Rino De Ferrari, 82 anni, è mancato dopo una lunga malattia. Lascia nel dolore la moglie Franca e i figli Giuseppe, Gianni, Massimo, Antonio e Margherita. A piangerlo le nipotine Serena e Virginia per cui lui, ricambiato, stravedeva.

Era stato a lungo uno stimato dipendente del comune di Recco. Tanti lo ricordano anche perché nel tempo libero aveva esercitato un mestiere di cui è stato l’ultimo esponente in zona: lo spazzacamino. In ozio non riusciva proprio a stare e le persone mattiniere lo ricordano fino a pochi mesi fa, già alle sei del mattino, riordinare il dehor di uno dei ristoranti di famiglia, la “Pizzera del Ponte” a Recco.

Aveva avuto cinque figli che erano la sua consolazione, come lui grandi apprezzati lavoratori che oggi gestiscono due locali a Recco, uno in Albaro ed uno in centro a Milano.

Dato il particolare momento, la tumulazione della salma avverrà alla sola presenza dei famigliari.