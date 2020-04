RASSEGNA STAMPA. Tre decessi in un giorno

Oggi, giovedì 2 aprile, auguri a Francesco. Mercati settimanali: annullati. Santi protettori, per la guardia svizzera: San Maurizio (22 settembre). Parole: autorevolezza (stima, credito, fiducia che si impongono in quanto fondati sulla personalità di chi la gode).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Coronavirus: “Tre decessi in un giorno, contagiato a Rapallo medico di famiglia”; “Test sierologico per covid, al via da oggi”; “Donna positiva alla Rsa di Uscio”; “Anziana del Morando esce; arrivano i vigili”; “Sestri, stop all’affissione di manifesti funebri”; “Monitor in arrivo all’Asl 4”; “Nonna e nipotino a spasso, scatta la sanzione”; “A Carasco edicola aperta, ruolo importante”; “Nessuna benedizione delle palme, cresime e comunioni dopo l’estate”; “Premiate trattorie, vendite on line”; “Forno da 40 anni al servizio della città”; “La Svezia sottovaluta il rischio pandemia”; “Costa magica sbarco a Miami”; “Sito Inps bloccato perché sovraccarico”; “No a cause legali contro i medici”; ” Buoni spesa, Lavagna è già partita”. Amen.