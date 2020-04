Rapallo: covid, Alongi il primo a sottoporsi al test ematico

Il test sierologico per accertare la presenza del covid-19 viene effettuato col sistema ematico, mediante il “pungidito” e rispetto al tampone dà la possibilità di avere il risultato in tempi rapidi: da 20 a 40 minuti.

L’esame consente di sapere se il paziente ha l’infezione in corso, ed è quindi positivo, e di accertare se, chi si sottopone al test, è immune dall’infezione perché protetto da anticorpi.

Oggi a Rapallo il primo a sottoporsi all’esame è stato il dottor Salvatore Alongi, oculista e consigliere comunale delegato alla Sanità.

Come mai ha deciso di sottoporsi al test?

“Mi sono sentito in dovere di prenotare questo test sierologico, ossia tramite prelievo, per valutare tramite dosaggio di anticorpi se vi è una infezione in atto o pregressa da coronavirus. Nonostante io stia benissimo e non abbia avuto mai nessun sintomo. Ho fattoil test per un duplice motivo”.

Ossia? “Innanzitutto per un motivo personale e professionale; essendo medico ed essendo dunque a contatto con alcuni pazienti, molto pochi per la verità in questo periodo , che si possono quantificare in quattro o cinque urgenze alla settimana e comunque un qualche contatto con le dovute cautele e rispettando le norme c è. Mi sembra quindi doveroso verificare di non essere un eventuale portatore sano”

Secondo motivo? “Anche in qualità di consigliere incaricato alla sanità del comune di Rapallo mi sembra assolutamente fondamentale saggiare di persona questa importante strumento in divenire”.

Un test che entrerà nel futuro? “A mio parere nell’immediato potrà diventare un’importantissima arma per sconfiggere il coronavirus e circoscrivere al massimo la sua potenzialità di contagio individuando anche eventuali falsi positivi che devono eseguire attività lavorative esposte al pubblico. Questi test, peraltro validati da Alisa, sono ancora in fase embrionale ed hanno problemi ancora di sensibilità e specificità , con percentuale di falsi negativi di circa il 13 per cento”

Il Comune di Rapallo ne farà uso per le persone più esposte? “Il comune di Rapallo quando Alisa e Regione ci comunicheranno che i test sono perfezionati, sarà in prima fila nell’adottarli in larga scala sulla popolazione”.

Soddisfatto di avere eseguito l’esame? “Ci tengo a ribadire che sto benissimo e che eseguo il test come libero cittadino ovviamente (ma è giusto ribadirlo per non areare sciocchi equivoci) pagando il test di tasca mia..e ci mancherebbe altro..ma considerata la mia doppia posizione mi sembra doveroso e potrebbe essere strategico per il futuro per la comunità”.