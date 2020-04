Rapallo. Cianci a Toti: “I bambini devono restare a casa”

Da Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera inviata al presidente della Regione Giovanni Toti



Caro Presidente,

mi riferisco alle disposizioni emanate dalle autorità competenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e, particolarmente, a quelle che vietano generalmente ai Cittadini di lasciare le proprie abitazioni, salvo per tipizzate e giustificate esigenze.

Considerato che una assurda e pericolosa circolare appena emanata da un dirigente del Ministero dell’Interno, pretendendo di interpretare le disposizioni normative, legittima passeggiate da parte di minori accompagnati da un genitore, considerato che tale applicazione delle norme vigenti è sconsigliata dai medici pediatri, anche per la permanente chiusura dei parchi, per il permanente divieto di aggregazione fra bambini e perché non è escluso che i minori costituiscano possibili bersagli sensibili del contagio, come avvertito anche dall’O.M.S., ” i bambini possono essere contagiati tendono a sviluppare la malattia in modo più lieve, ma ci sono stati casi di morti e per questo devono essere protetti e tutelati”.

Se passa l’idea che il peggio è passato, è la rovina, si vanifica tutto, si innesca un picco incontenibile. “E’ una guerra e nelle guerre le libertà personali subiscono pesanti sacrifici per il bene di tutti”.

Sui social si leggono titoli strazianti: “Coronavirus, la lettera dell’infermiera: Ho fatto parlare una mamma con i suoi 4 figli, poi Lei è morta” – “Intera famiglia sterminata dal coronavirus: prima i figli, poi il padre, ora grave anche la madre”.

Mi permetto di suggerire l’opportunità di emanare un’ordinanza restrittiva, analogamente a quanto fatto od a quanto faranno altri Presidenti delle Regioni del nord, come da odierne notizie di Stampa, almeno fino al 13 aprile p.v..

Quanto sopra anche nella considerazione che, proprio allorché pare che la Regione Liguria abbia raggiunto il picco dei contagi, è certamente opportuno tenere la guardia alta, anche per gli effetti lassisti che l’applicazione della circolare potrebbe determinare, aggravando i già onerosi compiti di vigilanza e controllo delle forze di polizia; ricordiamo cosa stà succedendo fuori dal nostro paese: “Hong Kong ripiomba nell’incubo coronavirus: nuovo lockdown dopo seconda ondata di infetti / in 600.000 in isolamento in Cina”.

La Regione Liguria ha finora dimostrato grande capacità di gestire l’emergenza e di comunicare in modo corretto con i Cittadini per ottenere comportamenti corretti e virtuosi, così che sono certo Caro Presidente, che vorrai condividere la mia preoccupazione, tanto più che – mi permetto di ribadire – brevi passeggiate non sarebbero di alcun giovamento ai minori, in assenza di luoghi ove essi possano giocare ed escludendo del tutto purtroppo, al momento, l’aggregazione con amici e compagni.

Fiducioso che prenderai in esame questa richiesta, rimanendo a disposizione per eventuali collaborazioni in materia, saluto distintamente.