Rapallo: buoni spesa, modalità di partecipazione delle realtà commerciali

Gli esercizi commerciali, i gestori dei supermercati e le farmacie che vorranno aderire all’iniziativa buoni spesa e proporre i rispettivi esercizi alla ricezione dei buoni, devono presentare apposita modulistica (scaricabile a sua volta dal sito internet istituzionale) all’indirizzo e-mail dedicato: adesionebuonispesa@comune.rapallo.ge.it. Le domande vanno inviate entro le ore 12:00 di domani, venerdì 3 aprile 2020.

La modalità ed i requisiti di accesso ai buoni spesa per le famiglie ed i singoli, verranno comunicate a breve con un’ulteriore informativa.

Avviso pubblico agli esercenti attività di vendita alimentari e prodotti farmaceutici

Ricerca di esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni-acquisto emessi dal Comune di Rapallo in esecuzione del DPCM 29 marzo 2020 per residenti in temporanea difficoltà a seguito Emergenza Covid-2019 –

Il Comune di Rapallo, in adesione a quanto disposto dal DPCM del 29/03/2020 ha disposto di procedere all’erogazione di buoni spesa da utilizzare nell’ambito del circuito commerciale di Rapallo procedendo alla individuazione dei fornitori attraverso il presente avviso con il quale invita tutte le categorie commerciali del territorio comunale ad aderire all’iniziativa.

Sarà sufficiente scaricare dal sito il modello di convenzione, compilarla e

sottoscriverla inviandola alla mail adesionebuonispesa@comune.rapallo.ge.it corredata della fotocopia del documento di identità del rappresentate legale dell’azienda.

La medesima sarà restituita firmata digitalmente dal Dirigente, senza ulteriori formalità.

Per ottenere il rimborso delle somme, gli esercenti che accettano buoni-acquisto del Comune dovranno:

Per ottenere il rimborso delle somme, l’esercente dovrà procedere ad emissione di fattura elettronica intestata al Comune di Rapallo indicando tutti gli elementi richiesti dal sistema telematico per l’identificazione dell’azienda (ragione sociale, codice fiscale /partita IVA, IBAN, ecc.) ed inoltre

◦ il codice univoco del Comune di Rapallo ufficio competente SFTY9P

◦ il codice CIG, ed il numero seriale dei buoni di cui si chiede il rimborso

◦ restituzione dei buoni medesimi in originale.

La fattura dovrà essere presentata entro il 15 maggio e sarà pagata a 30 giorni dalla data di perfezionamento degli adempimenti di cui sopra.

Gli esercenti disposti ad accettare i buoni-acquisto del Comune sono invitati a comunicare la loro disponibilità entro le ore 12 di venerdì 3 aprile

Il Sindaco Dott.Carlo Bagnasco

Modulo scaricabile anche dal sito www.comune.rapallo.ge.it

