Rapallo: anche l’opposizione nella macchina degli aiuti

Giornate complicate per tutte le amministrazioni comunali a causa della distribuzione dei primi aiuti alle famiglie colpite della crisi economica determinata dal coronavirus. A Rapallo la crisi si inserisce su quella post mareggiata e post chiusura del porto Carlo Riva. Le famiglie in crisi temporanea sono diverse e le prospettive di ripartenza del turismo sembrano lontane; altre richieste di aiuto probabilmente si aggiungeranno alle prime.

Gli interessati possono fare domanda scaricando il modulo dal sito del Comune e rinviarlo compilato con l’autocertificazione.

Fatto politico rilevante, la macchina degli aiuti si mette in moto anche grazie ala collaborazione e alle idee dei consiglieri di opposizione Isabella De Benedetti e Mauro Mele. Importante l’apporto del vicesindaco Pier Giorgio Brigati che da cinque anni cura, coadiuvato da uffici meravigliosi, il settore dell’assistenza sociale.

Il sindaco Carlo Bagnasco così commenta: «Sono estremamente soddisfatto che le misure per i buoni spesa siano state erogate velocemente e prendendo in considerazione, come da mia richiesta, i tanti soggetti ad oggi in difficoltà economiche a causa della contingente situazione di emergenza Coronavirus. Un ottimo provvedimento per il quale devo ringraziare il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Pier Giorgio Brigati e il presidente del consiglio Mentore Campodonico, che hanno lavorato senza sosta con la collaborazione degli uffici comunali. Un particolare ringraziamento anche all’opposizione: i consiglieri Isabella De Benedetti e Mauro Mele hanno agito nel massimo spirito di collaborazione, condividendo le scelte e garantendo velocità alla manovra».