Ne: come richiedere il buono spesa; la situazione covid

Dal Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

I casi positivi in Val Graveglia rimangono 3, mentre i soggetti in isolamento preventivo sono 2.

“In questi due giorni abbiamo lavorato duramente con i servizi sociali per capire come e a chi distribuire i bonus spesa con i fondi della protezione civile”- afferma il Sindaco di Ne, Francesca Garibaldi. Da oggi, 2 Aprile 2020, il modulo per fare richiesta dei bonus spesa può essere scaricato dal sito istituzionale del Comune di Ne (www.comune.ne.ge.it) oppure può esserne ritirata una copia cartacea all’ingresso del palazzo comunale per chi non avesse la possibilità di reperirlo on-line.

Le richieste dovranno pervenire all’ufficio dell’assistente sociale preferibilmente via e-mail (servizisociali@comune.ne.ge.it; info@comune.ne.ge.it) oppure su appuntamento telefonico al numero 0185/337090 int.6. Verranno considerate tutte le richieste, fatta una graduatoria e consegnato un pacco-spesa di prodotti di prima necessità in base anche al numero di componenti del nucleo familiare.

Ribadisce il Sindaco di Ne,nel suo post su face book di ieri sera: “Ancora una volta ci viene richiesta una grande collaborazione amministrazione-cittadini, stiamo uniti! Soprattutto non prendiamo come un via libera la possibilità di far uscire i bambini vicino all’abitazione! Stiamo a casa!!!”