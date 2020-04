Lettere/ “Rapallo, il mio apprezzamento al sindaco”

Da Marco Lia riceviamo e pubblichiamo

Vorrei pubblicaste questa mia “lettera aperta” che vorrei indirizzare al sindaco di Rapallo. Premetto che arrivato dal Sud in Lombardia ho scelto Rapallo da anni per trascorrervi in tranquillità lunghi periodi di riposo, finendo per interessarmi un poco alle vicende cittadine.

Sindaco, vorrei dirle grazie per quello che fa per tutti noi e alla fine mi sono permesso di darle del tu, perché la sento sinceramente uno di famiglia; i miei figli hanno più o meno la sua età.

In questi ultimi anni, Lei ha attraversato alcuni tra i momenti più bui e difficili che si ricordino nella storia di Rapallo.

Una mareggiata che ha distrutto imbarcazioni e devastato la città, strappando sogni e speranze e ora una pandemia mondiale che sta uccidendo tantissime persone, pregiudicando fortemente l’economia e rovinando intere famiglie.

Eppure Lei è sempre lì, presente; distrutto dagli impegni, ma e lì.

Sono vivide nella mia mente le sue immagini con il groppo in gola, durante la mareggiata; fotografato nella mia memoria, il volto di uomo a cui è stata distrutta una delle cose che ama di più: Rapallo.

Lei Sindaco era era lì ed è lì, sempre pronto ad ascoltare le persone, attento ad informarle, prodigo nell’aiutarle.

Con la gentilezza che lo contraddistingue, ha sempre una parola per tutti, accompagnata da un sorriso rassicurante.

Certo, non ha la bacchetta magica, non ha la pozione miracolosa per risolvere su due piedi problemi di questo genere, ma lavora sempre dando il suo massimo e spesso riuscendo a fare il meglio, e non ci lascia mai soli. Sarebbe facile tacere e farsi da parte evitando di esporsi sempre in prima persona come fanno altri.

Immagino alle rinunce che probabilmente fa come uomo per essere così devoto al suo “lavoro”. Delle volte mi immagino nei suoi panni

e credo sia difficile poter far meglio.

Vorrei dirle che l’apprezzo anche per i tanti lavori eseguiti che ogni volta che arrivo a Rapallo vedo da quando Lei è Sindaco.

Non potendo darLe il voto in quanto non ho la residenza in città, mi sono sentito di scrivere questa lettera unicamente per dire al Sindaco che non è solo: Grazie Carlo, ti siamo vicini !