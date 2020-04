Dal Comune di Leivi riceviamo e pubblichiamo

Ottemperando alle disposizioni governative il Comune di Leivi, in stretta collaborazione con ATS 56 di Chiavari, che ringrazia per il consueto impegno profuso, dà il via da oggi al ritiro delle domande relative ai buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di beni di prima necessità agli aventi diritto. Da domani sarà possibile fare la spesa presso il punto vendita individuato Supermercato Dimeglio Via San Rufino.

Il Sindaco Vittorio Centanaro