Covid: la vicinanza della città all’ospedale San Martino

Dall’Ufficio Stampa dell’Ospedale Policlinico San Martino riceviamo e pubblichiamo

Ad ora sono 39 i ricoverati in Malattie Infettive; 44 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 8 pazienti in sub intensiva; 28 al Padiglione 10; 80 al Padiglione 12; 29 al 5° piano della palazzina laboratori; 53 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso; 41 al Maragliano.

E’ stata riconosciuta dalla struttura la raccolta fondi promossa tra gli specializzandi operativi presso il San Martino, diventate risorse preziose in questa emergenza. Anche il loro progetto #Specializzandipersanmartino rientra in #GenovaPerSanMartino19 e si basa su un fundraising su piattaforma Go Fund me.

Il Consiglio Direttivo della sezione genovese dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e Fondazione ha donato 10.000 € all’Ospedale, per il progetto #GenovaPerSanMartino.

· Dolce sorpresa stamani per il reparto di Malattie Infettive che ha ricevuto in dono dei cabaret di dolci, distribuiti dalla pasticceria Mantero di via Cantore, aderente al progetto ‘Un dolce contro il Coronavirus’, che favorisce la consegna di dolci in tutta Italia alle prime linee impegnate nell’emergenza.