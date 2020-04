Coronavirus: proroga dei decreti Conte, scelta condivisa

Ieri Conte ha ufficializzato la proroga del decreto che blinda l’Italia fino al giorno di Pasquetta, smentendo inoltre la possibilità, per i bambini, di poter fare quattro passi vicino a casa con un solo genitore. Decisioni comprese dalle persone e in genere condivise. Considerato che il picco dei disagi non c’è ancora stato e la situazione in Cina insegna che non bisogna mai abbassare la guardia. Il rischio proseguirà finché non avremo un vaccino che, ad oggi e per un anno almeno, sembra essere un miraggio.

Iniziano le ipotesi sull’allentamento delle misure anti-contagio. Crediamo che industrie ed artigiani possano riaprire solo se gli addetti si daranno regole e saranno muniti dei necessari presidi. Ma ad oggi la maggior parte di cittadini non sa dove acquistare le mascherine.